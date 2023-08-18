Кабмін прийняв рішення по отриманню пенсій частиною пенсіонерів: як не залишитись без виплат

Нещодавно на засіданні уряду були прийняті рішення не тільки по доплаті частині пенсіонерів щомісяця 4200 грн, а й по отриманню пенсій громадянами, які перебувають у зоні бойових дій, а також на тимчасово окупованих територіях та за кордоном.

Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Так, одне з рішень стосується отримувачів пенсії, які проживають на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих російською федерацією територіях України — АТ «Укрпошта» не мала можливості доставляти гроші, тому виплати було припинено.

Тепер їх можна відновити, навіть дистанційно. Для цього потрібно подати заяву через веб-портал Пенсійного фонду України з використанням застосунку «Дія.Підпис» або провести відеоконференцзв’язок з органами Пенсійного фонду України.

Друге рішення стосується осіб, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до введення воєнного стану в Україні.

На відміну від інших одержувачів соціальних виплат такі громадяни з початку карантину, обумовленого COVID-19, не проходили обов’язкову періодичну фізичну ідентифікацію. Щоб полегшити їм можливості її проходження після карантину, рішенням Уряду розширено шляхи проходження такої ідентифікації.

Так, відтепер фізичну ідентифікацію можна пройти, (1) авторизувавшись в особистому електронному кабінеті ПФУ із використанням «Дія. Підпис», (2) або за допомогою відеоконференцзв’язку зі співробітником ПФУ, або (3) для громадян за кордоном — у консульській установі.

Також для них продовжено період, протягом якого необхідно пройти фізичну ідентифікацію: тепер це потрібно зробити до 31 грудня 2023 року.

У цей період виплата пенсії та соціальної допомоги не припинятиметься. Отже, громадяни мають можливості для того, щоб підтвердити, що виплати отримують саме вони, що є важливою вимогою для забезпечення ефективності управління коштами державного бюджету та Пенсійного фонду України.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, хто у вересні отримає додатково до пенсії 700 грн.

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