Одній з груп пенсіонерів будуть додавати до пенсії щомісяця 4200 грн: хто має право на такі виплати

Незважаючи на війну і пов'язані з нею труднощі в Україні не тільки збираються підвищити виплати тим, хто отримує найменші пенсії, але й приводять у відповідність до законодавства розміри інших видів грошової допомоги.

Зокрема, з 1 липня 2023 року набули чинності зміни до законів України, якими врегульовано питання соціального захисту борців за незалежність України у XX столітті. А саме, згідно із Законом від 29.05.2023 р. № 3113, у новій редакції викладено закони «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» та «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917−1991 років».

Про це нагадали на сайті ПФУ.

Таким чином, особам, визнаними борцями за незалежність України, які комуністичним режимом були засуджені за їхнє переконання, встановлено надбавку до пенсії у розмірі 4200 грн.

Важливо відзначити, що така пенсія індексуватиметься щорічно у березні, починаючи з 2024 року, а це означає, що її розмір збільшуватиметься.

Пенсія за особливі заслуги призначають з дня звернення або з дня набуття права на неї, якщо звернення відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття такого права, але не раніше 01.07.2023 року, на підставі довідки регіональної комісії обласної державної адміністрації, що підтверджує, вищезгаданий статус особи.

Також решті категорій громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, встановлюється розмір надбавки за схемою у розмірі від 23% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Також є й категорії громадян, кому скасовано виплати пенсії за особливі заслуги. Так, із Закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» вилучено статті, які визначали радянські звання та ордени основою призначення нових пенсій.

Також цей вид пенсійної виплати тепер не призначатимуть народним депутатам України, депутатам чотирьох і більше скликань ЗС АР Крим, обласних, районних та міських рад.

Однак пенсії, призначені до 01.07.2023 року, продовжують виплачуватись на встановлених раніше умовах та підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму.

У разі, якщо особа одночасно має право на надбавку з кількох підстав, встановлюється велика надбавка у максимальному розмірі.

Раніше «ФАКТИ» писали, хто у вересні отримає додатково до пенсії 700 грн.

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