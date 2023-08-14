«Це певна справедливість»: Україна збільшить кількість атак безпілотників на Москву

Україна попереджає про збільшення кількості атак безпілотників на столицю країни-окупантки. Протиповітряна оборона москви не в змозі адекватно захистити жителів, йдеться в заяві Андрія Юсова, речника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України, в інтерв'ю Kyiv Post. Він сказав, що весь світ бачить, що росія має неефективну систему протиповітряної оборони, незважаючи на наявність сучасного озброєння. За його словами, можна очікувати більше атак безпілотників.

«Враховуючи динаміку останніх кількох місяців, кількість, географічне розташування та інтенсивність, було б логічно припустити збільшення щоденних атак, — сказав Юсов. — Можливо, це змусить жителів москви переглянути деякі оцінки — наприклад, вірити російській пропаганді чи ні».

При цьому Андрій Юсов зазначив, що в ударах у відповідь України є і певна справедливість.

«Унаслідок злочинної та геноцидної війни путіна проти України українці позбавлені можливості користуватися повітряним транспортом, літаки і наші аеропорти не працюють або зруйновані. Сьогодні москвичі можуть відчути щось подібне».

Протягом останніх тижнів на москву неодноразово нападали безпілотники — хоча і з незначними пошкодженнями. Наприклад, був пошкоджений фасад житлового та офісного будинку в центрі міста. Експерти припускають, що українські атаки спрямовані насамперед на те, щоб занепокоїти населення.

Раніше «ФАКТИ» писали, що під москвою горів завод, що виготовляє оптику для російської армії.

67

Читайте нас у Facebook та Instagram