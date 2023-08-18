Два гелікоптери, 24 артсистеми та 460 окупантів: в Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

Розпочалася п’ятсот сорок перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На всіх напрямках фронту йдуть запеклі бої. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 — по зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками знищено 2 ворожих ударних гелікоптери Ка-52 та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та 1 станцію РЕБ противника.

В результаті ефективних дій українських воїнів ворог втратив:

- особового складу — 256 510 (+460) осіб ліквідовано,

- танків — 4332 (+3) од,

- бойових броньованих машин — 8410 (+12) од,

- артилерійських систем — 5193 (+24) од,



- гелікоптерів / helicopters — 316 (+2) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4276 (+4),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 7658 (+17) од,

- спеціальна техніка — 783 (+10).

Нагадаємо, США схвалили історичне рішення про передачу F-16 Україні, як тільки буде завершено навчання наших пілотів.

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