ЗСУ не дають противнику прорватися до Мар'їнки та Авдіївки і впевнено наступають у Запорізькій області

Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

У Генштабі ЗСУ уточнили, що в результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони минулої доби знищено 2 крилатих ракети Х-35/Х-59 та 16 ворожих БпЛА «Shahed-136/131».

На фронті протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень:

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах», — повідомляють у Генштабі.

Втрати особового складу ворога на ранок четверга, 17 серпня, перевищили 256 тисяч військових. За добу підрозділи Сил оборони України ліквідували багато одиниць техніки та озброєння ворога, зокрема, 17 артсистем.

Фото Генштабу

За даними командування Повітряними силами ЗСУ, ранком 17 серпня на Бахмутському напрямку підрозділ ЗРВ знищив ударний гвинтокрил рашистів «Ка-52».

Пізніше з`явилося повідомлення про збиття ще одного «Алігатора» — прицільний постріл зробили військові 47-ї ОМБр в районі Роботина, що у Запоірзькій області.

Тим часом аналітики Інституту війни зазначають, що напередодні українські війська продовжили контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту та просунулися у західній частині Запорізької області та на кордоні Донецької та Запорізької областей, у тому числі й звільнили село Урожайне.

«Так, на кадрах із геолокацією, опублікованих 16 серпня, видно, що українські сили просувалися на північний схід від н. п. Работине (10 км на південь від Оріхова) у західній частині Запорізької області та, ймовірно, досягли великих успіхів у прилеглих районах, враховуючи безперервну активність українських сил у лісових масивах на північний схід від населеного пункту. Російські джерела стверджували, що українські сили задіяли свої „основні резерви“ для контрнаступальних операцій у західній частині Запорізької області, хоча заяви росії про невеликі атаки української піхоти в цьому районі не відповідають передбачуваному залученню основних елементів механізованих резервів України», — йдеться у звіті аналітиків.

В ISW не виключають, що російські джерела неправильно зображують українські резерви як «один великий унітарний контингент, який Україна відправить у бій як єдине ціле», та передчасно заявляють про задіяння «всіх своїх резервів» Україною, грунтуючись на розрізнених спостереженнях за українськими підрозділами, оснащеними західним озброєнням.

Нагадаємо, що військовий експерт Крістіан Меллінг з Німецької ради з міжнародних відносин не виключав, що Україні у війні з росією не знадобиться «вирішальна битва». На думку експерта, контрнаступ ЗСУ буде успішним, якщо українцям вдасться прорвати першу лінію російської оборони та взяти під вогневий контроль всю територію до Азовського моря.

А відомий волонтер, директор Фонду «Повернись живим» Тарас Чмут вважає, що проблем із контрнаступом немає, а рішення «пришвидшити» його приведе до набагато більшої кількості жертв.

Фото Генштабу ЗСУ

96

Читайте нас у Facebook та Instagram