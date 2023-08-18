Через дії голови Фонду держмайна Рустема Умерова держава втрачає сотні мільйонів гривень, зокрема через колапс на «Центренерго». Таку думку в своєму блозі висловив радник Центру стратегічних досліджень Костянтин Ільченко.

«На підприємстві розпочався справжній колапс. Підрядники, які залучені на ремонти пошкоджених енергоблоків та іншого обладнання станцій внаслідок обстрілів, призупинили роботи. Трудові колективи станцій знаходяться у стані страйку, солідарно виступивши проти призначення Чуркіна, про що повідомили президента Зеленського.

Підготовка до опалювального сезону внаслідок незаконних дій Умерова зірвана, мільйони українців можуть опинитися без тепла", — констатує Ільченко.

Ільченко стверджує, що все це відбувється через дії голови Фонду держмайна Рустема Умерова.

Умеров спочатку поставив керувати «Центренерго» гендиректора Володимира Єгорова, який який не мав досвіду роботи в енергетиці. «Як виявилося, досвід Єгорову був не потрібен, головне що його компанія займається реалізацією електроенергії та має вихід на Європу. Продаж дешевої державної електроенергії за кордон за європейськими цінами обіцяє великі бариші… За три місяці він завдав збитків у декілька сотень мільйонів, я про це писав. Умеров ніяк не відреагував, хоча громадськість, журналісти, чесні члени НР, його постійно про це інформували… Компанія Єгорова брала електроенергію на „Центренерго“ за ціною нижче собівартості та продавала у Молдову. Компанія в день отримувала кеш у декілька десятків тисяч євро — це тільки те, що я зміг побачити», — стверджує Ільченко.

Після звільнення Єгорова, яке ініціювали незалежні Валерій Безлепкіна та Валерій Щекатуров, Умеров розпустив Наглядову раду «Центренерго», лише для того, щоб звільнити звідти тих, хто виступив проти його тиску, та призначив головою «Центренерго» Андрія Чуркіна, який був керівником «Харківенергозбуту». «Людину, що виконувала функцію касира по збору грошей з населення, Умеров просуває на посаду керівника стратегічного енергетичного підприємства, від якого залежить чи отримають люди тепло у зиму, чи ні», — пише Ільченко.

Проте, голова СБУ Василь Малюк назвав дії посадовців «Центренерго» диверсією і призначив розслідування. За результатами якого, стосовно заступника голови ФДМУ Федоришина, голови НР Бусько і члена НР Готи відкрито кримінальне провадження. Згодом, Господарський суд Києва, зупинив дії Фонду державного майна зі звільнення незалежних членів Наглядової ради Центренерго.



«Отже, новий склад Наглядової ради «Центренерго» незаконний, так же, як і всі його рішення; Чуркін не має права обіймати посаду гендиректора ПАТ «Центренерго», — стверджує Ільченко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Фонд держмайна половину Вовчанського родовища титано-цирконієвих руд продає всього за 55 млн грн.

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