Розкішна і неймовірна: Бех-Романчук знялася в шикарному купальнику з чоловіком

28-річна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук знялася зі своїм чоловіком, плавцем Михайлом Романчуком в рекламі нового бренду вітчизняних купальників.

Але фотосесія вийшла напрочуд гарною, і сподобалась багатьом підписникам Марини.

Знімки красуня розмістила в Instagram.

Сама Бех-Романчук знялася в бікіні з тропічним принтом. А її чоловік — у сорочці з короткими рукавами й шортах із такої самої тканини.

Вона зазначила, що цей парний комплект для них із чоловіком пошили на замовлення.

Втім, незважаючи на повну «заказушність» посту, читачам сподобались образи подружжя.

Пару засипали компліментами щодо їх зовнішності і сили.



Нагадаємо, раніше солодка парочка влаштувала романтичну фотосесію у Парижі, причому студію було влаштовано просто на даху будинка на фоні Ейфелевої вежі.

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