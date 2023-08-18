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Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

14:33 18 серпня 2023
Фрагмент ракети С-300

Вдень в п'ятницю, 18 серпня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, на підступах до якого тривають бої з ворогом.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«Ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються», — написав він.

Воронка від прильоту

В землі можна побачити рештки ракети

Своєю чергою, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що від вибухової хвилі повилітали квартирні та балконні вікна і вікна на сходових клітинах у трьох багатоповерхових будинках. Також незначні ушкодження отримали два заклади освіти.

Інформація щодо постраждалих поки не надходила.

Нагадаємо, що російські війська регулярно обстрілюють населені пункти в Запорізькій області. Так, 15 серпня внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей, ще одна дістала поранення. Того ж дня російські окупанти випустили чотири ракети по Запорізькому району. Через ворожу атаку жінка отримала легкі травми.

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