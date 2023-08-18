Дантес та Наталія Могилевська випустили «дуже особисті пісні»

Відразу декілька популярних українських музикантів випустили нові хіти і кліпи на них. Премʼєрами відмітилися Надя Дорофєєва у дуеті з Максом Барських, Дантес та Наталя Могилевська.

Колишній чоловік Дорофєєвої Дантес випустив пісню «Кити» та клип до неї.

«Кити» — підсвідомо дуже особиста пісня про внутрішній стан, дитинство в Криму із сім"єю, про батька, про все, що уламками пам’яті живе всередині", — написав Володимир Дантес на своїй сторінці у соціальній мережі.

Для відео, яке зняла відома режисерка Юлія Паскаль, було використано відео з сімейного архіву співака, зняте під час його відпочинку разом з батьками у Криму. Мережа відреагувала схвальними коментарями, наголошуючи, що після тривалої перерви Дантес знову почав творити.

«Дуже гарна пісня! — поділилися шанувальники. — Сподіваюсь, ця пісня буде символом визволення Криму».

Відреагувала на премʼєру пісні і співачка Даша Астафʼєва.

«Переписала тебе в телефоні на «Вова Мурашки», — зізналась артистка. — Вітаю тебе, вас і всю творчу команду. Віва Мурахи!«

А ось народний артист України, популярний співак Павло Зібров привітав з премʼєрою Наталю Могилевську, яка вразила зізнанням. Вона випустила кліп на пісню «Позивний», який знімався на столичному залізничному вокзалі та в метро.

«Сильна пісня!» — написав Павло Миколайович, коментуючи відео співачки.

Наталя Могилевська присвятила пісню всім жінкам, які чекають з фронту своїх коханих чоловіків.

«Я дуже хочу цією піснею і кліпом підтримати хлопців на фронті, яким вкрай важливо знати що їх безкінечно люблять і чекають, і дівчат, які тут».

«ФАКТИ» писали, що Володимир Дантес освідчився у своїх почуттях.

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