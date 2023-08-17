«Моя кохана»: колишній чоловік Дорофєєвої освідчився у почуттях

Популярний співак, колишній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес, який нещодавно шокував мережу своїм зізнанням, нарешті освідчився у коханні. На сторінці у соціальній мережі артист написав про свої почуття, звертаючись до Даші Кацуріної. Відомо, що вона колишня дружина Михайла Кацуріна, який нещодавно одружився з Дорофєєвою. У мережі пильно слідкують за всіма деталями цих «італійських пристрастей».

«Кохаааанаааа, дякуююююю тобі!!!» — не стримав почуттів Дантес, звертаючись до Даші.

«Мій улюблений трек, мій коханий чоловік», — зізналась і дівчина.

Обмін почуттями відбувся під час презентації нового альбому співака. Мережа дуже активно відреагувала на творчість артиста, який зауважив, що саме при Кацуріній відбувся його підйом.

«Вова весь розцвів і випускає хіт за хітом нарешті, — написали у коментарях. - Наче знов почав дихати й відчувати життя».

«Боже, як вам пішло розлучення на користь, — зауважили у мережі. — Таке враження, що у шлюбі одна особистість поглинула іншу і не давала розкрити потенціал».

Нагадаємо, що Дантес та Дорофєєва розлучилися напередодні війни після шести років шлюбу й це стало несподіванкою для шанувальників артистів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що популярна співачка Наталя Могилевська вразила зізнанням.

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