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«Коханий, я чекаю на тебе»: Наталя Могилевська вразила зізнанням

19:18 15 серпня 2023
Наталія Могилевська на зйомках кліпу

Популярна українська співачка Наталя Могилевська, яка розсекретила свого коханого, завершила роботу над відео на пісню «Позивний». Зйомки проходили у Києві на локаціях, які добре знайомі містянам. Деталі роботи Наталя виклала на своїй сторінці у соціальній мережі. Співачка, навіть, задала питання шанувальникам, на який саме станції проводилася зйомка.

«Либідська — рідна», — дописувачі відразу впізнали місце.

Крім станції метро, кліп знімали на залізничному вокзалі та у вагоні електрички. Шанувальники співачки звернули увагу на те, як гарно Наталя виглядає і припустили, що у неї нове кохання.

«В гарній формі, чудово виглядаєте!» — написали у коментарях.

«Хотіла би бути в тому вагоні в той час», — зауважили дописувачі.

«Кохання, — мій позивний, і я знаю: у тебе може бути будь-яке ім’я на фронті, але в кожної жінки, яка тебе чекає, головний позивний, головне ім’я сьогодні — кохання! — написала Наталя Могилевська. — Повертайся! Коханий, я чекаю на тебе!»

«ФАКТИ» писали, що співачка Анастасія Приходько засудила українських артистів, що виступають у Юрмалі.

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