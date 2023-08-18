Українські ритми: Макс Барських та DOROFEEVA випустили спільний трек

Популярні артисти Макс Барських та Надя Дорофєєва, кліп якої «Я тебе кохаю, але не зовсім» підірвав мережу, представили свій перший творчий проект. Дружба співаків вилилась в нові «Ритми» .

Вони співають про щасливі миті з минулого, про друзів, про смуток, біль, сльози та лють, що перетворюються у відчайдушній танок, про те, що втрачено, але не забуте. Макс Барських каже свою ідею вони реалізували дуже швидко — всього за тиждень записали пісню та зняли кліп, режисером якого став Алан Бадоєв.

«Це неймовірно шалена швидкість, яка можлива лише за умови абсолютного єднання. Цю роботу ми з Надею присвячуємо усім друзям, усім українцям, що зараз не з нами. Півтора року ми не збираємося компаніями, півтора року ми не чуємо сміх та звуки радощів наших близьких. Ми поставили на паузу все те, що так щиро і незабутньо гріло наші серця. Наше нове відео про емоційні гойдалки, де музика стає спасінням і енергетичним сплеском», — так прокоментував роботу Макс Барських.

Надя каже, що працювати було легко, оскільки вони з Максом мають неймовірне музичне розуміння одне одного й теплі дружні стосунки.

«Такого творчого заряду й щастя я вже давно не отримувала — дякую за це Алану і всій команді. Так цінно зараз мати можливість створювати музику в рідній країні та дарувати її людям — якісну, сучасну, стильну, українську. Ми вклали сюди свою душу — сподіваюсь, що всі це відчують, і ця робота знайде відгук у серцях», — сказала Надя.

Премʼєра відбулася на офіційному YouTube каналі співака.

Новий трек Наді та Макса увійде до нової абсолютно україномовної платівки Барських «Зорепад», вихід якої запланований на 8 вересня.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва вийшла заміж за Михайла Кацуріна.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Оля Полякова зняла драматичний кліп «Дякую», в якому показала українських захисників.

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