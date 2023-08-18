36.71 / 37.47 40.17 / 41.07
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Українські ритми: Макс Барських та DOROFEEVA випустили спільний трек

11:24 18 серпня 2023
Макс Барських та Надя Дорофєєва

Популярні артисти Макс Барських та Надя Дорофєєва, кліп якої «Я тебе кохаю, але не зовсім» підірвав мережу, представили свій перший творчий проект. Дружба співаків вилилась в нові «Ритми» .

Вони співають про щасливі миті з минулого, про друзів, про смуток, біль, сльози та лють, що перетворюються у відчайдушній танок, про те, що втрачено, але не забуте. Макс Барських каже свою ідею вони реалізували дуже швидко — всього за тиждень записали пісню та зняли кліп, режисером якого став Алан Бадоєв.

«Це неймовірно шалена швидкість, яка можлива лише за умови абсолютного єднання. Цю роботу ми з Надею присвячуємо усім друзям, усім українцям, що зараз не з нами. Півтора року ми не збираємося компаніями, півтора року ми не чуємо сміх та звуки радощів наших близьких. Ми поставили на паузу все те, що так щиро і незабутньо гріло наші серця. Наше нове відео про емоційні гойдалки, де музика стає спасінням і енергетичним сплеском», — так прокоментував роботу Макс Барських.

Надя каже, що працювати було легко, оскільки вони з Максом мають неймовірне музичне розуміння одне одного й теплі дружні стосунки.

«Такого творчого заряду й щастя я вже давно не отримувала — дякую за це Алану і всій команді. Так цінно зараз мати можливість створювати музику в рідній країні та дарувати її людям — якісну, сучасну, стильну, українську. Ми вклали сюди свою душу — сподіваюсь, що всі це відчують, і ця робота знайде відгук у серцях», — сказала Надя.

Премʼєра відбулася на офіційному YouTube каналі співака.

Новий трек Наді та Макса увійде до нової абсолютно україномовної платівки Барських «Зорепад», вихід якої запланований на 8 вересня.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва вийшла заміж за Михайла Кацуріна.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Оля Полякова зняла драматичний кліп «Дякую», в якому показала українських захисників.

74

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дантес

«Моя кохана»: колишній чоловік Дорофєєвої освідчився у почуттях

мавпа

Козорогам — приємні новини, Терезам — відмінні результати, Тельцям — романтичні побачення: гороскоп на день Мавпочки-Чомучки 18 серпня

Геннадій Герасимчук

З власної волі віддав державі скарб, якому понад 2 тисячі років: древні прикраси переселенець з Маріуполя знайшов на Тернопільщині

військові

Ситуація складна: в Раді розповіли, коли можуть мобілізувати всіх чоловіків

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту