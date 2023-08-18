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Постраждали керівники окупаційної поліції: у ГУР показали удар патріотів по Енергодару

18:54 18 серпня 2023
На місці інциденту

Представники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони розповіли у п'ятницю, 18 серпня, деталі про вибухи у тимчасово окупованому Енергодарі, що в Запорізькій області (там вже котрий місяць проводиться примусова «евакуація» населення).

За їхніми словами, у місті постраждали керівники поліції окупантів.

В ГУР наголосили, що 18 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі була призначена нарада керівників так званої міської «поліції». Тоді ж орієнтовно о 09.23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух.

«Внаслідок цього чисельні поранення отримали: начальник міського відділу полковник мвс росії Чесанов Павєл з Чуваської Республіки, його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів», — сказали в розвідці.

Там також доповіли, що одразу після вибуху їх терміново доправили до місцевої лікарні.

Крім того, розвідники звернули увагу, що загарбники заблокували район, на якому стався вибух. Крім цього, в Енергодарі також вимкнули інтернет для громадян.

Повідомляється, що управління «поліції» розташовувалось на перших поверхах багатоповерхового будинка у середмісті, де також проживав особовий склад окупантів.

Відділок поліції до вторгнення рф

Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, пожежа розповсюдилася на 3−5 поверхи.

Своєю чергою мер Мелітополя Іван Федоров додав, що у цьому ж приміщенні ворог облаштував катівню, де тримають цивільних полонених.

Нагадаємо, що в Енергодарі розташована найпотужніша в Європі Запорізька АЕС, і хоча МАГАТЕ відкидає вірогідність замінування ворогом стратегічного об'єкта, про його безпеку говорити не доводиться.

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