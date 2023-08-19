Використали 21 тонну гексогену: голова СБУ вперше розповів, як підривали Кримський міст

В СБУ, де днями розповіли про недавню атаку українських морських дронів на Кримській міст, розкрили подробиці операції у жовтні 2022 року, коли на шляхопроводі через Керченську протоку пролунав гучний вибух.

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв`ю виданню NV розповів, що тоді була використана 21 тонна гексогену, пише «Оперативний ЗСУ».

Вибухівку обмотали пакувальною плівкою. Рулони такої плівки, за легендою, і мала офіційно перевозити вантажівка.

Працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку. Також СБУ «обійшла» спеціальні глушилки на Кримському мосту, які збивають GPS-координати. Тож 8 жовтня 2022‑го вантаж «плівки» злетів у повітря на середині мосту.

«Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки росіян!» — зазначив Василь Малюк.

За його словами, до організації чергової атаки на Кримський міст у липні 2023 року велику ролі зіграв офіцер на позивний «Хантер», який доклав багато зусиль для створення морських дронів. Кількість вибухівки на дронах довели до 850 кг гексогену.

Нагадаємо, що у липні окупанти заявляли про «надзвичайну подію», що сталася в районі 145-ї опори мосту через Керченську протоку.

Фото NV

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