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Туреччина, Катар та росія готують нову зернову угоду без участі України, але Ердоган висунув умову, — ЗМІ

13:12 19 серпня 2023
Зернова угода

Росія, яка обстрілює Україну, спільно з Туреччиною і Катаром планує економічну угоду про постачання зерна до країн, які гостро його потребують, в основному, — до держав Африки. Про це в суботу, 19 серпня, повідомила на своєму сайті газета Bild. Вона посилається на службове листування між МЗС і посольствами росії та Туреччини з 21 липня по 8 серпня.

За версією видання, Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із «зернової угоди». У рамках нової, тристоронньої, угоди, Туреччина хоче виступити як організатор, Катар — як спонсор поставок.

Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан при цьому просить рф відновити і колишню угоду, щоб зерно поставлялося і з України. Анкара пропонує діяти під егідою ООН. Нова угода може бути укладена вже цими вихідними в Будапешті. Для цього туди вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов. До столиці Угорщини, як очікується, прибуде і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Достовірність листування поки що не підтверджено МЗС і диппредставництвами. Там також поки що не прокоментували інформацію видання.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що Латвія планує підключитись до перевезення українського зерна.

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