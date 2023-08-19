Росіяни вдарили балістикою по центру Чернігова, є жертви (фото, відео)

Ворог, який у ніч проти суботи, 19 серпня, атакував Україну ударними беспілотниками, вдень вдарив ракетами по центру Чернігова.

«Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом», — повідомив керівник Черніговської ОВА В`ячеслав Чаус.

За даними «Суспільне Чернігів», внаслідок обстрілу росіянами є поранені та загиблі — про це повідомляють кореспонденти з місця подій.

Це підтвердив і в.о. міського голови Олександр Ломако: "Сьогодні перед опівднем ворог вдарив ракетою в район Красної площі і прилеглих вулиць у Чернігові. Цей удар - це черговий військовий злочин окупантів проти цивільного населення. Це самісінький центр, в обід в чудову погоду тут гуляє багато людей, дітей. Вже є інформація про 5 загиблих. 37 травмованих, 11 поранених доставили в міські лікарні, 2 з них у важкому стані".

На цей теракт відреагував президент Володимир Зеленський, показавший наслідки удару по обласному центру.

«Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних… Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен», — зазначив він.

На відео також потрапив й момент прильоту.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко показав наслідки удару по будівлі Драмтеатру.

Фото зі сторінки Ігоря Клименка

Фото зі сторінки Ігоря Клименка

У Повітряних силах попереджали про загрозу атаки області ударними безпілотниками.

Нагадаємо, що під час нічної атаки «шахедами» були пошкоджені десятки будівель у Хмельницькому районі, двоє людей зазнали поранень.

Фото — скріншот

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