«Деякі блогери вже хайпують»: організатори фатальної виставки дронів у Чернігові закликали «не займатися маніпуляціями»

У Чернігові, по якому рашисти вдарили балістичною ракетою, збільшилась кількість жертв.

Як повідомляє виконувач обов`язків міського голови Олександр Ломако, у лікарні померла дитина — наразі відомо вже про шістьох загиблих.

Цього дня в обласному центрі відбувався захід, на який були запрошені військові, представники авіашкол та виробникі дронів. Одна з організаторок — Марія Берлінська з Dignitas Fund. За її словами, місце проведення було повідомлено учасникам за кілька годин до початку з огляду на безпекові питання.

«Як тільки оголосили повітряну тривогу, захід зупинили і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття. На жаль, частина людей все одно пішла на вулицю. Всі, хто пішли в укриття, цілі. Я особисто зайшла в укриття за хвилину до удару. Захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою, місце було надано місцевою владою. Анонс, що буде захід, був у відкритому доступі. Але конкретне місце повідомили лише (!) зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Всі дані учасників надано відповідним органам. Зараз працюємо з СБУ, надаємо всі необхідні дані для оперативного розслідування», — зазначила вона.

Берлінська також закликала не займатися маніпуляціями та нагадала про «доктрину Гєрасімова», в якій йдеться про те, як перемогти Україну, розділивши її захисників.

«Що деякі ідіоти-хайпожори на крові прямо зараз і роблять. Це, доречі, стосується розділення суспільства і військових на темі ЛГБТ в ЗСУ, інших ну геть не важливих в цьому контексті темах. В умовах, коли вся українська нація має бути єдиною у протистоянні ворогу. Так, боляче, так, дуже гірко… Але скидати гнів і хейтити своїх, бо вони поруч, а не путіна і ру#ню — ну геть недалекоглядна стратегія. І так, нам всім треба постійно думати про додаткові заходи безпеки при проведенні івентів та рутинних, щоденних волонтерських заходів», — додала вона.

Втім, у Чернігівській міськраді заявляли, що проведенна заходу з ними не погоджувалося і жодних дозволів на це не надавалося.

Раніше волонтерка і громадська діячка Марія Берлінська, яка є засновницею «Центру підтримки аеророзвідки», пояснила, чим загрожує вкладання коштів у серіали, а не у закупівлю БПЛА для армії України.

Фото зі сторінки голови МВС України

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