Як були змушені визнати підконтрольні агресору структури «росспоживнагляду», в окупованому Криму та Севастополі, де тепер мало не щодня чути вибухи, різко зросла захворюваність на педикульоз. У заявах окупантів йдеться, що за сім місяців виявили 283 випадки, що в 1,9 разів більше за аналогічний період минулого року, з них 90% - діти до 17 років. А в Севастополі захворюваність на педикульоз серед населення склала 81 випадок, що 2,9 разів більше за минулий рік. З них 66 випадків — діти, зазначає Асоціація реінтеграції Криму.

Однією з причин спалаху педикульозу є різке збільшення в окупованому регіоні контингенту російської армії та збільшення рівня його «турбулентності», у тому числі й у рамках переміщення у фронтову зону та з неї.

Інформація про те, що більшість зафіксованих випадків стосуються переважно дітей, пояснюється просто. Адже в Криму перевіряють на вошивість «установи освіти», але не об’єкти міноборони агресора.

Тим часом управління росгвардії в окупованому Криму зазиває кримчан на військову службу за контрактом у так званій «ДНР».

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