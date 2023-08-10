Ще більше гарматного м’яса: росгвардія зазиває кримчан на військову службу до «ДНР»

Управління росгвардії в окупованому Криму, де тепер постійно чути вибухи, запрошує кримчан на військову службу за контрактом у так званій «ДНР». Оголошення з’явилися на кримських сайтах, пише «Кримський розслідувач».

В оголошенні йдеться про те, що начебто добровольців не будуть залучати до бойових дій, а лише до контролю нових окупованих територій Донбасу.

Чоловіків запрошують служити у складі в/ч 6946, яка зареєстрована у Донецьку. Командиром частини є Гаріфуллін Руслан Вільєвич, занесений до бази «Миротворець» як російський воєнний злочинець. Добровольців від 18 до 50 років заманюють грошима та всілякими бонусами. Зокрема, їм обіцяють виплатити одразу 195 тисяч рублів, і стільки ж — щомісяця, а також пропонують житло, безплатне харчування, медичне забезпечення та щорічну відпустку від 45 діб.

Кадровий голод у силових структурах ОРДЛО посилився з початком повномасштабного вторгнення росіян до України. А все через масову утилізацію силовиків на фронті. Втрати росгвардії на путінській війні в Україні обчислюються вже тисячами.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують мобілізацію ув’язнених. Зокрема, у «ДНР» проводяться заходи щодо набору до підрозділів внутрішніх військ осіб, які відбувають покарання або затримані за злочини легкої або середньої тяжкості.

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