Де дивитись «Чорноморець» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матчі 4-го туру УПЛ

У п'ятницю, 18 серпня, двома матчами стартує 4-й тур чемпіонату України з футболу, який минулого сезону виграв донецький «Шахтар».

У протистоянні новачків УПЛ у Черкасах зійдуться місцевий ЛНЗ та житомирське «Полісся», а «Зоря» в Києві зіграє з «Олександрією».

У суботу, 19 серпня, полтавська «Ворскла» намагатиметься набрати перші очки в сезоні у гостьовому поєдинку з рівненським «Вересом», харківський «Металіст 1925» прийме в Києві закарпатський «Минай», а «Рух» та «Колос» у очному протистоянні у Львові визначать поточного лідера турнірної таблиці

Завершиться тур у неділю, 20 серпня. «Динамо» після важкої перемоги над «Арісом» у кваліфікації Ліги конференцій приїде до Одеси в гості до «Чорноморця», у матчах із яким незмінно забиває вже протягом 16 років. Вірять у киян букмекери і цього разу — аналітики Favbet пропонують поставити на перемогу підопічних Мірчі Луческу з коефіцієнтом 1,53, натомість успіх хлопців Романа Григорчука «оцінюється» у 6,30 (нічия — 4,50).

Непростий матч чекає на донецький «Шахтар» у гостях проти «Кривбаса». Хоча статистика говорить за «гірників» — команда із Кривого Рогу не може забити «гірникам» у чемпіонаті вже протягом 995 хвилин. Бачать фаворитом команду Патріка ван Леувена в майбутньому протистоянні букмекери й цього разу — контора Favbet пропонує на перемогу донецької команди коефіцієнт 1,64, тоді як на підопічних Юрія Вернидуба можна поставити за 5,50 (на нічию — 4,05). Також в Ужгороді зійдуться «Дніпро-1», який вилетів від «Славії» у кваліфікації Ліги Європи, та столична «Оболонь».

Чемпіонат України. 4-й тур

18 серпня (п'ятниця)

ЛНЗ — «Полісся» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Зоря» — «Олександрія» 19:00 УНІАН

19 серпня (субота)

«Верес» — «Ворскла» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Металіст 1925» — «Минай» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Рух» — «Колос» 19:00 «Суспільне. Спорт», «Спорт 1», YouTube-канал УПЛ ТБ

20 серпня (неділя)

«Дніпро-1» — «Оболонь» 15:00 УНІАН

«Чорноморець» — «Динамо» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Кривбас» — «Шахтар» 19:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

Становище команд:

1. «Рух» — 9 очок (3 матчі);

2. «Колос» — 7 (3);

3. «Шахтар» — 7 (3);

4. «Динамо» — 6 (2);

5. «Олександрія» — 6 (3);

6. «Чорноморець» — 6 (3);

7. «Кривбас» — 6 (3);

8. «Дніпро-1» — 4 (2);

9. «Полісся» — 3 (3);

10. ЛНЗ — 3 (3);

11. «Зоря» — 3 (3);

12. «Оболонь» — 1 (3);

13. «Верес» — 1 (2);

14. «Минай» — 1 (3).

15. «Металіст 1925» — 0 (2);

16. «Ворскла» — 0 (2).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат («Динамо»), Юрій Климчук («Рух»); 2 — Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре (обидва — «Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі суперники клубів прем'єр-ліги у 1/16 фіналу Кубка України.

Фото ФК «Динамо»

117

Читайте нас у Facebook та Instagram