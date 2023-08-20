Дощі на підході: якою буде погода у найближчі дні

Незважаючи на «застороги» синоптиків, спека в Україні триває, але їй на зміну вже поспішають дощі.

Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.



«20-го серпня дощі з грозами пройдуть місцями в західних областях, а ввечері в неділю досягнуть півночі та частково центральної частини України. Південь, схід, більша частина центру — у сухій повітряній масі. Температура повітря в Україні буде високою, спека. Протягом дня +29+33, на півдні та сході +32+36 градусів», — зазначає вона.

В Києві у неділю в першій половині дня опадів не передбачається, за але ввечері може пройти дощ з грозою.

Ще більше категоричний у прогнозі «народний синоптик» Станіслав Щедрін.

«20 серпня, по всій Україні окрім півдня подекуди можливі грози, 21 числа у північних, східних та центральних областях пройдуть сильні зливи з грозами, подекуди — град та потужні шквали», — вказує він у соціальній мережі.

Естафету вихідних у Києві перехопить понеділок — дощ у цей день обіцяє сайт «Метеофор».





В той же час фахівці сайту «Метеопрог» не поділяють оптимізму колег, вважаючи, що першого дощу можна чекати лише через тиждень.





В будь-якому випадку, тепло продовжиться, адже після спекотного серпня на українців чекає тепла і суха осінь.

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