Ще попросите дощу: наступний тиждень в Україні обіцяє бути дуже спекотним

Після похолодання, що мало місце на поточному тижні, в Україну повертається спека. Це випливає з прогнозу відомої синоптикині Наталки Діденко.

«Маковій відкриває спекотний тиждень в Україні. Все ж погодьтеся — забагато спеки не було цього літа. Тому атмосфера вирішила збалансувати цю синоптичну несправедливість. 14-го серпня у більшості областей України максимальна температура повітря становитиме +27+33 градуси. Антициклон на ім'я Lotte зумовить суху сонячну погоду практично повсюди. Лише атмосферний фронт, що північніше, трохи зачепить завтра невеликими дощами Волинь. У Києві на Маковія буде сонячно та спекотно. Повітря розігріється вже до +30 градусів. Далі, поки бачить око наперед — спека та й спека», — повідомила вона.

Кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич також вважає, що найближчого тижня в Україні очікується сонячна та спекотна погода, дощів практично не буде.

«До кінця другої декади серпня над Східною Європою переважатиме стаціонарна (малорухома) область підвищеного атмосферного тиску з окремими ядрами. Внаслідок панування антициклональної циркуляції, а також надходження сухого і теплого повітря із середньоазіатських районів, опадів протягом тижня не передбачається. Винятком стане західний регіон (та й то не весь), де нестійка повітряна маса та орографічні особливості місцевості сприятимуть випаданню короткочасних дощів переважно у денний час. Температурне тло в Україні повільно, але впевнено підвищуватиметься і після 15 серпня денні температури досягнуть в більшості областей позначки +35 °С, а в південній половині традиційно ще вище — аж до +37…+38 °С (за винятком прибережних районів уздовж Азовського та Чорного морів). Високі температурні показники, низька відносна вологість та відсутність опадів позначаться також на пожежній небезпеці, яка практично повсюдно до кінця прогнозованого періоду досягне 5 класу», — повідомив синоптик.

Так, в понеділок, 14 серпня, на території всієї України очікується комфортна сонячна та суха погода зі слабким вітром. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, у денний час +28…+33 °С. У південній половині вночі +17…+22 °С, вдень +30…+35°С.

У вівторок, 15 серпня, антициклональний характер циркуляції забезпечить по всій країні суху та сонячну погоду, проте температурне тло почне зростати. Вітер переважно східний / північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +16…+21 °С, вдень +29…+34 °С, у центральних, південних областях та на Закарпатті +31…+36 °С.

У середу, 16 серпня, утримається суха та сонячна погода практично по всій Україні. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть грозові дощі. Вітер північно-східний, у західній частині південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +18…+23 °С, вдень +30…+35 °С, у центральних, Вінницькій та південних областях місцями +33…+38 °С.

У четвер, 17 серпня, грозові дощі подекуди очікуються у західних областях. На решті країни збережеться спекотна та суха погода. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 °С, вдень +30…+35 °С, на півдні до +38 °С.

У п'ятницю, 18 серпня, поле високого тиску забезпечить продовження сухої та спекотної погоди у більшості областей. Лише місцями у західній частині можливі короткочасні грозові дощі, у Карпатах помірні опади. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, вдень +30…+35 °С, на півдні до +37 °С.

У суботу, 19 серпня, в Україні утримається спекотна та сонячна погода. Грозові дощі можливі лише у західних областях у денний час. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18…+23 °С, вдень +31…+36 °С, на півдні до +37 °С.

У неділю, 20 серпня, продовжиться період сухої спекотної погоди. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +19…+24 °С, вдень +32…+37 °С.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кібальчич дав прогноз погоди на серпень 2023 року.

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