Понад 400 окупантів, 33 артсистеми і 22 дрони: у Генштабі підрахували втрати росіян за добу

Розпочалася 543-я доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Степного, Костянтинівки Сумської області.

На Куп’янському напрямку авіаційні удари ворога здійснено в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Веселого, Слов’янська Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північніше Богданівки, північніше та південніше Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного.

На Запорізькому напрямку авіаційні удари росавіації зафіксовано в районах Малої Токмачки, Єгорівки, Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів агресора постраждали понад 15 населених пунктів.



У відповідь на обстріли авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 — по зенітно-ракетному комплексу. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 пункти управління та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

Завдяки влучним ударам українських бійців втрати ворога за добу склали:

особового складу — близько 460 осіб ліквідовано;

танків — 6 одиниць;

бойових броньованих машин — 11 одиниць;

артилерійських систем — 33 одиниці;

РСЗВ і засоби ППО — по 3 одиниці;

автомобільної техніки та автоцистерн — 15 одиниць;

спеціальна техніка — 5 одиниць.

Нагадаємо, що окупаційні війська нерідко знищують і власну техніку — в мережу виклали фото згорілої в липні самохідної артилерійської установки — САУ 2С19 «Мста-С», що належала 205-й окремій мотострілецькій бригаді (в/ч 74814, Ставропольський край).

Фото Генштабу ЗСУ

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