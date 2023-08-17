Дайте їм «премію Дарвіна»: окупанти спалили власну САУ

Раніше повідомлялося про наполегливого ідіота-прапорщика з росії, який в Україні встиг побувати в полоні, але знову повернувся на фронт, де й був ліквідований. А зараз телеграм-канал «Досьє шпигуна», який веде один зі співробітників спецслужб, опублікував фото згорілої в липні самохідної артилерійської установки — САУ 2С19 «Мста-С», що належала 205-й окремій мотострілецькій бригаді (в/ч 74814, Ставропольський край). За інформацією автора ресурсу, це ті самі військові, які, за чутками, є винуватцями підриву дамби на Каховській ГЕС. Наразі вони дислокуються в Новій Каховці.

САУ перебувала на технічному обслуговуванні. Її життя перервав невдало кинутий недопалок, що призвело до повного вигоряння гармати.

«Для того, щоб уникнути подальшого розгляду і, як наслідок, покарання, заступник командира бригади з озброєння підполковник Євген Кисєль розпорядився вказати причиною втрати внутрішнє самозаймання силового кабелю», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про ще одного кандидата на «премію Дарвіна»: демонструючи сміливість, російський офіцер застрелився на очах у підлеглих.

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