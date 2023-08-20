Вбивши чергового новонародженого, висловлювала співчуття батькам: у Британії медсестру визнали винною у смерті семи немовлят

У Великій Британії винесено вердикт у гучній справі, яка вразила Сполучене Королівство. На лаві підсудних опинилася медсестра Люсі Летбі. Молоду жінку звинувачували у вбивстві немовлят. Присяжні визнали її винною у семи таких вбивствах та плюс у спробах вбивства ще шести новонароджених.

Ці безжальні злочини Летбі робила навмисне. Вона вбивала немовлят, вводячи їм повітря шприцом, коли працювала у лікарні графині Честерської (основна лікарня Національної служби охорони здоров'я Британії у графстві Честер) з червня 2015 року по червень 2016 року. Люсі була медсестрою у неонатальному відділенні.

Вона також намагалася вбивати новонароджених шляхом перегодовування та отруєння інсуліном.

Ще по шести випадкам спроби вбивства присяжні не змогли винести вердикт. Прокуратура попросила додатковий час, щоб надати більше доказів.

Першим на сполох почав бити провідний консультант неонатального відділення доктор Стівен Брірі. Ще у жовтні 2015 року він повідомив адміністрації лікарні, що стурбований поведінкою медсестри Летбі. Він звернув увагу на те, що саме під час її чергувань відбувалися різні НП із новонародженими. Якось Брірі фактично спіймав медсестру на місці злочину, проте Люсі тоді викрутилася зі складної для неї ситуації.

Попри заяви лікаря, жодних дій не було. Щобільше, адміністрація лікарні не стала звертатися до поліції, а лікарів, які підтримали Стівена, змусили замовкнути.

Після цього Літбі спробувала вбити ще п'ятьох немовлят. Дві з цих спроб їй вдалися.

Як повідомляє ВВС, журналісти провели власне розслідування та встановили такі факти:

Керівництво лікарні зажадало від лікарів письмово вибачитись перед Летбі і припинити висувати проти неї звинувачення.

Двом співробітникам лікарні наказали провести з Летбі переговори про врегулювання робочої суперечки, хоча ті підозрювали, що вона вбиває немовлят.

Коли Летбі все ж таки перевели в інше відділення, її відправили до відділу, який займався ризик-менеджментом та безпекою пацієнтів. Там вона одержала доступ до конфіденційних документів неонатального відділення.

Про смерть немовлят належним чином не повідомлялося, внаслідок чого структури Національної системи охорони здоров'я Великобританії не могли звернути увагу на надзвичайно високий рівень смертності у цій лікарні.

Ця кричуща поведінка адміністрації призвела до того, що Летбі продовжувала працювати медсестрою ще багато місяців. І вона мала можливість і надалі вбивати.

Свої злочини Люсі робила не лише у Честері. Двох немовлят вона вбила у Ліверпулі, де працювала у жіночій клініці.

«У її руках смертоносними виявлялися найнешкідливіші речі — повітря, молоко, інші рідини або ліки, наприклад інсулін», — заявила після суду журналістам прокурорка Паскаль Джоунс. «Вона використовувала свої знання в збочених цілях, а професійні навички зробила знаряддям для заподіяння шкоди, горя та смерті», — додала Джоунс.

Що особливо вразило британську громадськість, то це лицемірне співчуття. Летбі, вбивши чергового новонародженого, висловлювала співчуття батькам малюка і при цьому розпитувала їх про інтимні деталі, виявляючи нездорову цікавість.

Суд має ухвалити вирок Люсі Летбі 21 серпня.

Але на цьому все не скінчиться. Вже оголошено, що буде проведено незалежне розслідування. Як заявив британський міністр охорони здоров'я Стів Барклай, «мета розслідування — дати відповідь на питання, важливі для постраждалих батьків та їхніх сімей».

У ході розслідування будуть розглянуті не лише безпосередні обставини смерті немовлят, а й те, як адміністрація лікарні та NHS загалом реагували на тривожні сигнали лікарів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у США судили медбрата, який убивав пацієнтів, вколюючи їм повітря замість ліків. А в Німеччині лікар позбавляв життя тяжко хворих на коронавірус пацієнтів, щоб «полегшити страждання».

303

Читайте нас у Facebook та Instagram