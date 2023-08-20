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Події

Загинуло більше 20 окупантів: в Запорізькій області зйомки «кіно» переросли у перестрілку між «кадирівцями» і дагестанцями

12:05 20 серпня 2023
Російські загарбники

На тимчасово окупованій частині Запорізької області, у населеному пункті Михайлівка сталася «міжетнічна» сутичка, в якій внаслідок стрілянини загинули більше 20 окупантів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«У населеному пункті Михайлівка під час знімання російського пропагандистського сюжету про високопосадовця з числа „кадирівців“ військовослужбовці-дагестанці висловили невдоволення, яке переросло в сутичку», — пише заступниця міністра оборони.

Внаслідок конфлікту, як відзначає Маляр, загинули 20 окупантів, а близько 40 отримали вогнепальні поранення.

Крім того, про подібний конфлікт розповів і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко: за його інформацією, в місті сталася стрілянина між чеченцями і росіянами. Причина полягала в тому, що окупаційна комендатура зупинила чеченця, автомобіль якого був набитий незареєстрованою зброєю.

Сутичка в центрі Маріуполя

На жаль, цей інцидент завершився без масових жертв серед окупантів.

Нагадаємо, днями у аналогічній сутичці між п'яним кадировцем та російськими військовими під Маріуполем загинули семеро місцевих жителів.

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