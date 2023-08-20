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Світ

Під москвою спалахнула пожежа: горить склад (відео)

11:54 20 серпня 2023
Пожежа в Подольську

Масштабна пожежа спалахнула у російському Підмосков'ї у неділю, 20 серпня, де загорівся склад з товарами (як відомо, місяць почався з атаки «невідомих» дронів на Москву).

Про це повідомляють росЗМІ.

 

Пожежа спалахнула на складі магазину Ozon у місті Подольськ неподалік від Москви. Вогонь охопив 375 квадратних метрів території.

 

Загоряння виникло всередині складу, туди не можуть дістатися пожежники. Рятувальники присвоїли пожежі третій ранг, на місці інциденту працює вертоліт. Всіх співробітників складу евакуювали.

 

За даними ЗМІ, на складі палають замовлення росіян.

 

Нагадаємо, останнім часом на території росії почастішали вибухи та пожежі. Вчора Міноборони рф заявило про атаку на військовий аеродром «Сольці» у Новгородській області. Вночі 20 серпня у російському Курську пролунав вибух у районі вокзалу, окупанти заявили про атаку дронів. Сьогодні ж росіяни поскаржилися на «атаку дронів» у Ростовській області.

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