У ніч проти вівторка, 1 серпня, рашисти знов атакували Харків: дві будівлі зруйновано, в одній сталася пожежа.

Як повідомляють у ДСНС, ворог застосував ударні безпілотники, один з яких поцілив у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі міста — частково зруйновані конструкції 2-го, 3-го поверхів, перекриття та дах. Пожежа виникла на площі близько 200 кв.м. За попередніми даними, в будівлі людей не було.

Фото ДСНС

Ще ти влучання були зафіксовані на території спорткомплексу у Шевченківському районі Харкова. Там частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Поранений один чоловік, його стан перевіряють медики.

Фото ДСНС

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що рашисти запускали ударні БПЛА по Харківщині з території Білгородської області рф. За його інформацією, у Шевченківському районі Харкова тілесні ушкодження отримав охоронець, він шпиталізований.

Цієї ночі було гучно й у столиці країни-агресорки — мер москви Сергій Собянін повідомив про «спробу прольоту кількох безпілотників», які були «збиті засобами ППО». «Один долетів до тієї ж башти в Сіті, що й минулого разу (30 липня БПЛА вдарив по висотці, де, зокрема, розташовані офісі трьох міністерств. — Авт.). Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. Інформації про постраждалих немає», — зазначив він.

А російське міноборони пропонує дещо інше формулювання: «Безпілотник був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши керування, зазнав катастрофи на території комплексу нежитлових будівель москва-Сіті». Також повідомляється, що інші два дрони «знищені в повітрі засобами ППО над територією Одинцовського та Нарофомінського районів московської області».

В мережу виклали відео з «прильотом» БПЛА у московську висотку.

РосЗМІ також повідомляють, про нічну атаку БПЛА на кораблі ЧФ рф — патрульні «Сєргєй Котов» та «Васілій Биков», які «виконували завдання з контролю судноплавства у 340 км на південний захід від Севастополя». Заявлялося, що «всі три безекіпажні катери були знищені вогнем з штатного озброєння російських кораблів».

Нагадаємо, що минулої ночі російські терористи вдарили ракетами по Кривому Рогу, де поцілили у житловий будинок — шестеро людей загинули, 75 отримали поранення.

Фото ДСНС

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