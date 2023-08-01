Ніч дронів: російські безпілотники атакували Харків, українські — москву (фото, відео)
У ніч проти вівторка, 1 серпня, рашисти знов атакували Харків: дві будівлі зруйновано, в одній сталася пожежа.
Як повідомляють у ДСНС, ворог застосував ударні безпілотники, один з яких поцілив у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі міста — частково зруйновані конструкції 2-го, 3-го поверхів, перекриття та дах. Пожежа виникла на площі близько 200 кв.м. За попередніми даними, в будівлі людей не було.
Ще ти влучання були зафіксовані на території спорткомплексу у Шевченківському районі Харкова. Там частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Поранений один чоловік, його стан перевіряють медики.
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що рашисти запускали ударні БПЛА по Харківщині з території Білгородської області рф. За його інформацією, у Шевченківському районі Харкова тілесні ушкодження отримав охоронець, він шпиталізований.
Цієї ночі було гучно й у столиці країни-агресорки — мер москви Сергій Собянін повідомив про «спробу прольоту кількох безпілотників», які були «збиті засобами ППО». «Один долетів до тієї ж башти в Сіті, що й минулого разу (30 липня БПЛА вдарив по висотці, де, зокрема, розташовані офісі трьох міністерств. — Авт.). Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. Інформації про постраждалих немає», — зазначив він.
А російське міноборони пропонує дещо інше формулювання: «Безпілотник був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши керування, зазнав катастрофи на території комплексу нежитлових будівель москва-Сіті». Також повідомляється, що інші два дрони «знищені в повітрі засобами ППО над територією Одинцовського та Нарофомінського районів московської області».
В мережу виклали відео з «прильотом» БПЛА у московську висотку.
РосЗМІ також повідомляють, про нічну атаку БПЛА на кораблі ЧФ рф — патрульні «Сєргєй Котов» та «Васілій Биков», які «виконували завдання з контролю судноплавства у 340 км на південний захід від Севастополя». Заявлялося, що «всі три безекіпажні катери були знищені вогнем з штатного озброєння російських кораблів».
Нагадаємо, що минулої ночі російські терористи вдарили ракетами по Кривому Рогу, де поцілили у житловий будинок — шестеро людей загинули, 75 отримали поранення.
Фото ДСНС47