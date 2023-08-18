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Світ

В порту Новоросійська спалахнула потужна пожежа (відео)

11:09 18 серпня 2023
пожежа

В п'ятницю, 18 серпня, після новин про удар безпілотника по району бізнес-центру «Москва-Сіті», з'явилася інформація про потужну пожежу в порту міста Новоросійськ у Краснодарському краї рф.



Загоряння сталося на території порту, у вантажному терміналі, де розташований Чорноморський флот рф, пишуть місцеві ЗМІ.
 


За їхніми даними, у вантажному терміналі порту загорілися дерев'яні палети.


Пожежа охопила щонайменше 1300 квадратних метрів.
 


На опублікованих у мережі кадрах помітно, що порт охопив чорний дим. За повідомленнями Telegram-каналів, дим видно з різних куточків Новоросійська. На місці працюють кілька десятків пожежників.

А в Нижньому Новгороді вивісили український прапор навпроти будівлі фсб, повідомляють місцеві паблики.

За словами очевидців, спочатку на проводах на Казанському шосе висів великий пакет, а сьогодні вранці він злетів, оголивши український символ. Повідомляється, що його оперативно зняли працівники МНС на пожежній машині.

Нагадаємо, нещодавно в результаті атаки дронів у Новоросійській бухті було пошкоджено великий десантний корабель «Оленегорський горняк». Корабель отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати бойові завдання.

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