«Майте віру»: міністр закордонних справ України заперечив заяви США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував повідомлення про те, що український контрнаступ може зазнати невдачі. Він сказав німецькому виданню «Bild»: «Ми спокійно ставимося до таких заяв. На думку неназваних чиновників, генералів та аналітиків, Україна мала б припинити своє існування протягом трьох-десяти днів у лютому 2022 року. Тепер вони припускають, що Україна не зможе так швидко повернути всю свою територію. Це свідчить про те, що навіть у тих, хто сумнівається, з часом з'являється більше надії».

На початку великої війни в лютому 2022 року на Заході як спецслужби, так і військові не очікували, що Україна зможе себе захистити. Тоді неодноразово говорилося, що Київ впаде. Днями видання Washington Post повідомило, що американська розвідка ЦРУ більше не вірить в успіх контрнаступу. Натомість Дмитро Кулеба заявив газеті, що «востаннє американці бачили такий рівень бойових дій і вогневої потужності в Нормандії».

Міністр закордонних справ, який останнім часом неодноразово високо оцінював збройну підтримку з боку США і Європи, додав: «Я хочу сказати, що аналітики повинні бути більш обережними у своїх прогнозах і довгострокових передбаченнях. Нам не потрібно нічого доводити; наш успіх винагородить оптимістів і зруйнує репутацію тих, хто сумнівається. Однак, що нам потрібно, так це більш довгострокові навички для досягнення більш короткострокових результатів. Ніколи не варто недооцінювати Україну. Майте впевненість. Майте терпіння. Перемога — це важка праця».

Раніше CNN повідомило, що ЗСУ просуваються вперед за допомогою касетних боєприпасів.

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