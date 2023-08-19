Російський політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров зазначає, що більшість росіян не готові з моральної точки зору засуджувати війну росії проти України.

«Переважна частина російського суспільства не готова засуджувати загарбницьку війну саме з моральної позиції, — пише Гаррі Каспаров на своїй сторінці у соцмережах. — Навіть якщо послухати видатних російських лібералів, опозиціонерів, то вони говорять про те, що російський патріот має виступати проти, а далі йдуть пункти: «Бо війна йде погано, бо українські дрони атакують москву, бо НАТО наблизилося до кордону».

Дуже показово, що моральної складової тут взагалі немає. І це, на мою думку, дуже ріднить гітлерівську Німеччину з путінською росією — відсутність реального морального стрижня всередині суспільства. Багаторічне промивання мозку при путіні призвело до повної індиферентності до будь-яких моральних цінностей.

Так, є багато людей, які виступають проти війни саме з моральних міркувань — 10−15%, це близько 15 мільйонів і це багато. Але очевидно, що це все ж таки явна меншість. Не забуватимемо, що навіть багато опозиціонерів у росії, які офіційно були проти путіна, цілком спокійно прийняли анексію Криму.

Форум вільної Росії, який ми створювали у 2016 році, був у меншій меншості. І наша співпраця з багатьма українськими активістами, яких ми запрошували, викликала негативну реакцію у тих, хто залишався та продовжував функціонувати в росії. Нас звинувачували, що ми відірвалися від суспільства, що народ думає по-іншому.

Народ вже справді, здебільшого, думає по-іншому. Але це не означає, що людина, яка претендує на моральне лідерство, має слідувати за народом, якщо він в даному випадку не має рації".

Фото із соцмереж

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