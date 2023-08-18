За оцінкою американської розвідки, українські війська, які досягли тактично значного прогресу на ключових напрямках, не зможуть досягти південно-східного міста Мелітополь, життєво важливого російського транзитного вузла, через мінні поля. Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на власні джерела, знайомі з прогнозами спецслужб США. І якщо цей прогноз виявиться правильним, це означатиме, що Київ не виконає свою головну мету — розірвати сухопутний міст росії до Криму в ході цьогорічного наступу.

Така похмура оцінка ґрунтується на жорстокій майстерності рф захищати окуповану територію за допомогою фаланги мінних полів і окопів. Американські аналітики вважають, що ЗСУ зможуть просунутись до Мелітополя, але саме місто звільнити не вийде.

Мелітополь є критично важливим для контрнаступу України, оскільки він вважається воротами до Криму. Місто знаходиться на перетині двох важливих автомагістралей і залізничної лінії, які дозволяють росії перекидати військовослужбовців і техніку з півострова на інші окуповані території на півдні України.

Шлях до Мелітополя, пише видання, є надзвичайно складним, і навіть відвоювання ближчих міст, таких як Токмак, буде важким, вважає Роб Лі, військовий аналітик Інституту зовнішньополітичних досліджень:

«росія має там три основні оборонні лінії, а за ними — укріплені міста. Питання не лише в тому, чи зможе Україна прорвати одну або дві з них, а в тому, чи зможе вона прорвати всі три і чи вистачить у неї сил для досягнення чогось більш значного, наприклад, взяття Токмака або чогось більшого».

Раніше американский генерал Марк А. Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, сказав в інтерв'ю, що Сполучені Штати чітко усвідомлюють складність завдання, яке стоїть перед Україною:

«Я сказав пару місяців тому, що цей наступ буде довгим, кривавим і повільним. Так воно і є: довгим, кривавим і повільним, і це дуже, дуже важка битва. Росіяни перебувають у дуже важкому становищі. Вони зазнали величезних втрат. Їхній моральний дух не дуже високий».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також визнав повільний темп українського контрнаступу, але заявив, що Київ не припинить боротьбу, поки не поверне собі всі свої землі.

«Нам байдуже, скільки часу це займе», — сказав він в інтерв'ю агентству Agence France-Presse. — Легко говорити, що ви хочете, щоб все було швидше, коли вас там немає".

Водночас військовий експерт Крістіан Меллінг з Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP) бачить шанси на успіх операції і вважає, що війна може бути завершена без вирішальної битви.

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