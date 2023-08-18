Українські морські піхотинці вдруге за два тижні просунулися вперед на південно-східному фронті, в напрямку ключового портового міста Маріуполь, причому відвоюванню села Урожайне, схоже, частково сприяло використання українськими військовими суперечливих касетних боєприпасів.

З'явилися відеозаписи інтенсивних боїв за село, зроблені з безпілотника, на яких видно, як десятки російських військових тікають на південь від села. За словами двох експертів з озброєнь, які переглянули відеозаписи інцидентів, їх, очевидно, обстрілюють під час втечі, інколи, як видається, касетними боєприпасами. Експерти не захотіли називати свої імена, оскільки обговорювали делікатне питання, пише CNN.

Командир штурмової роти на позивний «Дикий» розповів про російський розгром: «Дуже багато загинуло, особливо коли вони почали тікати».

На відеозаписах видно, як десятки російських військових біжать відкритою дорогою, схоже, що вони були змушені бігти по асфальту, оскільки прилеглі поля і лісосмуги були заміновані. Росіяни також зібралися у великій кількості у будинках, які потім були обстріляні артилерією. Під час розгрому були використані міномети і танки. «Дикий» не став коментувати використання касетних боєприпасів.

На відео з безпілотника також видно, як український танк самотужки атакує російські позиції, стріляє і тягне за собою кабель, на якому прикріплена вибухівка для розмінування. Заряди вибухають, коли танк відвертає від місця боєзіткнення, забезпечуючи вільне просування наступних підрозділів через мінні поля.

За словами американських офіційних осіб, постачанню касетних боєприпасів українським військовим передували великі дебати в адміністрації Байдена. Будучи надзвичайно ефективною проти піхоти на відкритій місцевості, ця зброя розкидає дрібну краплинну вибухівку, яка часто не вибухає і може становити залишкову небезпеку для цивільного населення протягом десятиліть.

Американські військові стверджують, що моделі, які вони постачають Україні, мають покращений показник «невдач» — лише 2,5% з них не вибухають при розсіюванні — твердження, яке скептично сприймається критиками.

Раніше повідомлялося, що США оголосили про новий пакет військової допомоги для України.

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