Росіяни вдарили по середмістю Куп’янська: 11 людей поранені

Вдень у неділю, 20 серпня, російські загарбники знов завдали удару по Куп"янську, постраждали 11 цивільних.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За його інформацією, окупанти після 14-ої години завдали кількаразові удари артилерією по центральній частині міста, знищені та пошкоджені 5 автомобілів місцевих жителів, відділення «Нової пошти». Виникли кілька пожеж.

З 11 поранених 7 людей перебувають у важкому стані, 3 — у середньому. 1 людині надали медичну допомогу на місці.

«Це справжній терор мирного населення, за який окупанти мають нести жорстку відповідальність!» — зауважив він.

Також сьогодні вдень окупанти прицільно вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. Внаслідок удару загинула жінка, ще одна жінка отримала поранення.

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