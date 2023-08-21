Друг Залужного йде у відставку: як генерал Міллі оцінив шанси України на перемогу у війні

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, який нещодавно оцінив перспективи українського наступу, скоро звільнить цю високу посаду. Як повідомляє газета The Washington Post, генералу залишилося служити трохи більше місяця. Хто стане його наступником, видання не знає. Для України відставка генерала Міллі є не дуже приємною новиною. Він був і залишається надійним союзником нашої країни. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не раз називав Міллі своїм другом.

The Washington Post взяла у генерала коротке інтерв'ю. Одним із головних запитань, на яке Міллі попросили відповісти, було про війну в Україні. Чи вважає генерал, що Україна може перемогти росію?

«Україна зможе перемогти, але на це потрібен час. Усе залежить від того, що ви розумієте під словом „перемогти“. Для України це — екзистенційна сутичка, боротьба за виживання. Для Європи та решти світу — це боротьба за збереження міжнародного порядку, що існував з кінця Другої світової війни. Якщо кінцева мета — це вільна, незалежна Україна, то для її досягнення будуть потрібні великі зусилля. Ця війна, що зараз триває — це довга, дуже складна війна з великою кількістю жертв. На досягнення цих цілей буде потрібно багато-багато часу», — відповів Марк Міллі.

Він також припустив, що поставлених цілей можна досягти мирними методами, однак наразі слід дочекатися завершення українського контрнаступу.

«Ми маємо побачити, чим усе це закінчиться, а потім будемо рухатися далі», — заявив Міллі.

Цікаво, що він не вперше порушує тему про проведення мирних переговорів між Україною та росією. Про це нагадує інше американське видання — Politico.

У листопаді 2022 року Міллі заявив, що сильна військова позиція України, зумовлена успішним контрнаступом, і майбутній зимовий сезон, під час якого «лінія фронту стабілізується», є вдалими умовами для початку мирних переговорів.

Він також припустив, що жодна зі сторін не зможе домогтися остаточної перемоги військовим шляхом.

Його заяви тоді піддали критиці як у Вашингтоні, так і в Києві. Адміністрація президента Джо Байдена запевнила Україну, що слова генерала Міллі не відображають позицію США. Рішення про початок переговорів може ухвалити тільки українська влада.

Тепер, пише Politico, чиновники в адміністрації Байдена припускають, що, ймовірно, «Міллі мав рацію». «Можливо, ми втратили можливість наполягти на більш ранніх переговорах», — сказав один зі співрозмовників видання на умовах анонімності.

Він також пояснив, чому Білий дім не став чинити тиск на Київ минулої осені. В адміністрації Байдена сумнівалися, що Кремль поставився б до переговорів серйозно. Джерело також запевнило журналістів, що контрнаступ ЗСУ не був помилкою, і США не стануть змінювати свій курс і продовжать всіляко підтримувати Україну.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в США вважають, що Україна не зможе домогтися ключової мети наступу — Мелітополя.

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