Прохолода зі Скандинавії вже близько: синоптик розповів, коли спаде спека в Україні

Синоптик Ігор Кібальчич, який прогнозував, що після 20 серпня погодні умови в Україні набудуть більш динамічного характеру, що виявлятиметься у частішій зміні баричних утворень (циклонів, антициклонів), зазначив, що на початку цього тижня ще збережеться спекотна погода.

Але, за його прогнозом, поступово, починаючи із західних та північних областей, в Україну почне надходити свіжа та прохолодна повітряна маса скандинавського походження.

«З вівторка, 22 серпня, температурне тло в Україні почне поступово знижуватися і вже в другій половині тижня досягне середніх багаторічних значень. Суттєві опади протягом тижня малоймовірні, проте ближче до вихідних очікується зміна синоптичних умов та встановлення циклонічної діяльності, завдяки чому виникнуть умови для випадання дощів, за винятком східних та південних регіонів», — зазначає Ігор Кібальчич.

У понеділок, 21 серпня, невеликі короткочасні грозові дощі пройдуть у північних, східних областях, вдень також на Поліссі. На решті території країни без істотних опадів. Вітер переважно північно-західної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 °С, вдень +28…+33 °С, у південних та місцями центральних областях +33…+38 °С.

У вівторок, 22 серпня, невеликі дощі, подекуди з грозами очікуються на півночі Лівобережжя. В решті областей України опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +16…+21 °С, вдень +25…+30 °С. У північній частині вночі +12…+17 °С, вдень +22…+27 °С. На півдні збережеться спекотна погода з денними температурами +32…+37 °С.

У середу, 23 серпня, на території більшості областей очікується сонячна та суха погода. Короткочасні грозові дощі пройдуть лише вдень у Карпатах та на Прикарпатті. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +25…+30 °С. У південній половині вночі +17…+22 °С, вдень +29…+34 °С.

У четвер, 24 серпня, опадів в Україні не передбачається. Лише вдень на півночі Лівобережжя подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер утримається північно-західної чверті, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +27…+32 °С, на півдні до +35 °С.

У п'ятницю, 25 серпня, на всій території країни переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +20…+25 °С; у південній половині вночі +15…+20 °С, вдень +27…+32 °С.

У суботу, 26 серпня, на Правобережжі країни внаслідок розвитку циклонічної діяльності пройдуть дощі з грозами, місцями можливий град та шквали, 15 — 20 м/с. На Лівобережжі під впливом поля підвищеного тиску опадів не очікується. Вітер південний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень у південних та західних областях +30…+35 °С, на решті території +23…+28 °С.

У неділю, 27 серпня, очікується нестійка погода у більшості областей з опадами та коливаннями температури. Сухо буде лише у південних та східних регіонах. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +29…+34 °С, у західних областях +20…+25 °С.

Нагадаємо, що за прогнозами синоптикині Віри Балабух із Українського гідрометеорологічного інституту, у першій половині вересня на значній території країни ще зберігатиметься літня погода. Перший осінній місяць цього року обіцяє бути теплим і посушливим.

Фото Pixabay

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