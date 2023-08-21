Спроба № 13 виявилася невдалою: у Києві нарешті спіймали серійного палія автомобілів військових (фото, відео)

В Києві, де до 5 років тюрми засудили чоловіка, який кинув пляшку із запальною сумішшю у двері приміщення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, правоохоронці затримали зловмисника за підпал 12 автівок військовослужбовців.

Як повідомляють в поліції Києва, чоловік власноруч виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на автомобілі військових. його затримали при спробі знищити 13-тий транспортний засіб. Палію загрожує до десяти років ув’язнення.

Фото поліції

В столичній поліції зазначили, що почали отримувати повідомлення про підпали автівок на різних вулицях Деснянського району. Зз’ясувалося, що усі авто були пошкоджені за допомогою саморобних приладів.

Фото поліції

За словами начальника столичного главку Дмитра Шумейка, це почалося ще наприкінці 2022 року. За його словами, пошуки ускладнювались тим, що підпали вчинялись у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста.

Фото поліції

«Встановлено, що усі користувачі автомобілів були військовими та особами, які мають відношення до Сил оборони. Тому, крім проведення негласних слідчо-розшукових дії, поліцейськими за участі СБУ проведено контррозвідувальні заходи», — додав він.

Зловмисник, побоюючись викриття, на певний час прпипиняв підпалювати автомобілі, але знов взявся за своє у липні цього року.

«Зібравши інформацію, проаналізувавши велику кількість інформації та висновки експертів, до нашого поля зору та оперативної розробки потрапив 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році», — розповів керівник поліції Києва.

Його затримали «на гарячому» — під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля військового.

Фото поліції

За словами Дмитра Шумейко, пристрої палій виготовляв сам, вони спрацьовували самостійно за визначеним часом: «Свої дії затриманий пояснив негативним відношенням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває».

Під час обшуку орендованої квартири правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, запалювальну суміш та різні електродеталі — дроти, мікросхеми, електричні з’єднувачі, перемикачі тощо.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що минулого року в окупованому Криму невідомі підпалили автівки кремльовського пропагандиста Дмитра Кисельова.

Фото поліції Києва

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