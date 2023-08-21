П’ять нових причин для евакуації авто на штрафмайданчик: Кабмін розширив перелік умов

В Україні, де збираються скасувати евакуацію неправильно припаркованих автомобілів, Кабмін розширив перелік підстав для вивезення автомобіля з вулиць на штрафмайданчики. Йдеться про зміни, прописані у постанові № 855 від 11 серпня.

Так, було додано ще п’ять причин для інспекторів вилучати авто:

1. Якщо транспорт припарковано на майданчику, де є знак, що місце призначене для розміщення автомобілів для осіб з інвалідністю;

2. Коли транспорт на бензині стоїть на ділянці, призначеній для паркування електромобілів;

3. Транспортний засіб запобігає зупинці авто, оснащеного одним або декількома електродвигунами;

4. У разі коли погано видно номерний знак через його пошкодження або забруднення, транспорт без номерного знака (тобто з тимчасовим блокуванням);

5. Незаконно встановлені знаки Збройних сил України та інших силових відомств на транспорт (тимчасове блокування).

Також немає необхідності фіксації вивезення авто евакуатором двома понятими, оскільки зараз достатньо фото- та відеофіксації, які можуть зробити інспектори.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно водіїв у Києві почали масово штрафувати за одне й те саме порушення. Також стало відомо, як у Києві за допомогою «Дії» швидше забрати авто зі штрафмайданчика.

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