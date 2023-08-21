Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що зараз для ЗСУ важливо знищувати живу силу та техніку ворога, повідомляє OBOZREVATEL.

«Щодо втрат, то, за оцінками західних фахівців, за перші два місяці літа на фронтах, особливо на південному, противник, обороняючись, втратив удвічі більше і особового складу, і техніки, ніж українські Сили оборони. Чому це важливий показник? Тому що справа не лише у територіях. Навіть якщо ми звільнятимемо території — найближчим часом, напевно, не в межах 1991 року, скромніше, але ми будемо це робити, — то важливішим завданням є завдання збитків армії противника», — каже він.

На думку генерал-лейтенанта, коли минулого року ЗСУ почали бити по російському угрупованню на правобережній Херсонщині, то росіяни зрозуміли, що час грає проти них і їм треба йти, інакше все угруповання буде розбите.

«Їм вдалося вивести особовий склад та техніку практично повністю, без особливих втрат, і потім усе це угруповання задіяли на сході, особливо важкі озброєння. Тобто українські Сили оборони виконали завдання, яке поставив президент, — звільнили Херсон та правобережну частину Херсонської області. Плюс було проведено успішну наступальну операцію на Харківщині. Але армія супротивника залишилася як вона є. А нам треба її розбивати. Тому зараз дуже важливо знищувати живу силу та техніку ворога, що зараз і робиться, і поступово, повільно, але правильно просуватися вперед для того, щоб здійснювати дії наступального характеру. Наполеон свого часу дійшов до Москви, але під час цих дій фактично розтанула його армія. Потім вони відкочувалися назад, голодні та холодні. В результаті загалом він програв воєнну кампанію. Тому важливі не лише території, але ще й заподіяння істотних збитків угрупованню військ противника на нашій території», — вважає Романенко.

Як писали «ФАКТИ», голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, який нещодавно оцінив перспективи українського наступу, скоро звільнить цю високу посаду. Генералу залишилося служити трохи більше місяця.

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