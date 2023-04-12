«Війна — це мистецтво обману»: Романенко про підготовку пастки кремлю після витоку інформації
Через виток розвіданих США в період підготовки української армії до контрнаступу, Генштаб ЗСУ готується до масштабного обману ворога. Деякі наші плани є занадто очевидними для супротивника, тож військові експерти працюють над створенням легенд та фейкових планів щодо спрямування головного удару. Про це в інтерв’ю «Обозревателю» розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.
«Це складний, комплексний витік. Зважаючи на реакцію американців, стала доступна вся або частина інформації, яку вони не хотіли б оприлюднити. Українська сторона говорить, що це фейк.
Але з тієї інформації, яка вийшла назовні в результаті витоку, можна дійти невтішного висновку, що виконавці вочевидь не прибічники ані США, ані України. На це вказує те, що там відсутня інформація, яка б відображала реальну ситуацію в російській армії", — каже Романенко.
Він нагадав про необхідність завершити оборонну стратегічну операцію на сході країни, мета якої — зупинити просування противника і змусити його перейти до оборони та максимально знищити його живу силу і техніку.
«Як бачимо, попри всі зусилля, Силам оборони України виконати це завдання ще не вдалося. Можливо, завдання буде вирішено до кінця місяця», — говорить військовий.
Війна, за словами Романенка, — це передусім інтелектуальна боротьба, і лише потім — боротьба на рівні військ.
«Підготовча частина контрнаступу вже проводиться, її стимулював цей витік даних», — додав він.
Також він припустив, що російська розвідка зараз ще раз перевіряє всі дані і намагається з'ясувати, де легенда, а де реальний план Генштабу ЗСУ.
«Також буде зрозуміло, наскільки спрацювало легендування операції — з урахуванням витоків та іншого. В історії Другої світової війни був випадок із легендуванням. Британці викинули тіло свого загиблого офіцера на узбережжі моря, залишивши у планшетці фейковий план. Німці знайшли цей план, повірили, що він реальний, і потрапили в пастку. Війна — це, окрім іншого, ще й мистецтво обману», — каже Романенко.
Раніше військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що буде відбуватися влітку та восени на полі бою та коли Україна зможе вийти на свої кордони.16
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