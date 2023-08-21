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Переможець «Євробачення-2019» зіграв пишне весілля зі своїм бойфрендом

19:16 21 серпня 2023
Дункан Лоуренс с бойфрендом

Переможець «Євробачення-2019» Дункан Лоуренс з Нідерландів уклав шлюб зі своїм бойфрендом Джорданом Гарфілдом. Пишне весілля зіграли у Швеції. Про зміни в особистому житті артист розповів у соцмережах та показав кілька світлин зі свята.

Церемонія відбувалася в приватному отелі-замку Häringe slott. Все було прикрашено білими стрічками і квітами — ліліями та гіпосфілами.

Молодята обрали традиційне вбрання — вони обоє одягнули класичні чорні смокінги, доповнивши святковими бутоньєрками з білих гіпсофіл.

Весільний торт також був білим, прикрашений гілочкою квітів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що колишній учасник шоу «Холостячка» Андрій Хветкевич одружився зі своїм бойфрендом. Весілля відгуляли в Мексиці.

Нещодавно під час зйомок шоу «МастерШеф» відбулося весілля захисників «Азовсталі».

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Переможець «Євробачення-2019» зіграв пишне весілля зі своїм бойфрендом

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