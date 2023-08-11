Під час зйомок «МастерШеф» відбулося весілля захисників «Азовсталі»



Наприкінці серпня стартує дванадцятий сезон кулінарного реаліті «МастерШеф» (СТБ). Судді обіцяють нові конкурси та випробування. До того ж зустріч з гостями, незламністю яких захоплюється увесь світ! Серед них — пара з бригади «Азов», яка героїчно захищала Маріуполь, розписалась на «Азовсталі» і рік провела в полоні. Продюсери проєкту вирішили прямо на знімальному майданчику відсвяткувати їх весілля.

— Весілля військовослужбовців з бригади «Азов» — найважливіша подія сезону для нас, — сказав керівник проєкту Дмитро Широбоков. — Можливо, навіть з усіх сезонів. Без перебільшення. Ця пара боронила Маріуполь та «Азовсталь». Командир бригади розписав їх на «Азовсталі». Потім вони обоє потрапили в полон, їх звільнили в один день. Наш проєкт організував святкування їх весілля. Частували гостей авторськими стравами української високої кухні від наших суддів. Наречений розповідав, як складно людям, які повертаються з полону, знову жити нормальним життям. І така подія — якраз те, що їм було потрібно. На нашій кухні були їх батьки та товариші з «Азову». Були подарунки та квіти, а також хвилина пам’яті за загиблими побратимами молодят.

Ектор Хіменес-Браво та інші судді проєкту привітали молодят

Частували гостей авторськими стравами української високої кухні, які приготували судді

Це вже другий сезон проєкту, який СТБ виробляє в умовах повномасштабної війни. За перемогу змагатимуться кулінари-аматори, а вдосконалювати майстерність їм допомагатимуть судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський.

Нагадаємо, переможцем четвертого сезону проєкту «МастерШеф. Професіонали» став молодий кухар з Києва.

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