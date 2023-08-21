СБУ виявила в Україні майно російського генерала на мільярд гривень (фото)

В Україні, проти якої росія веде криваву війну, заарештували майно російського генерала на суму понад 1 млрд грн. Про це повідомили в Службі безпеки України.

«За матеріалами Служби безпеки арештовано українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина — начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі рф. До списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини. Серед арештованого майна — будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м². Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення рф виїхали в росію і отримали громадянство країни-агресора.

«Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у москві. Крім того, близькі Капашина використовували прибутки „сімейного“ бізнесу для фінансування „інвестиційних“ проєктів в рф і тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів», — повідомили в СБУ.

Так, під час обшуків за адресами офісних та житлових приміщень, які належать родині російського генерала, виявлено: військову форму російського зразка; заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу рф; сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у кремлі. Наразі триває розслідування.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно СБУ знешкодила агента росіян, який готував ракетні удари по столиці.

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