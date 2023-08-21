Найжорстокіша серійна вбивця в історії сучасної Британії: медсестру, яка вбивала немовлят, засудили до довічного ув’язнення

У понеділок, 21 серпня, в Манчестері було винесено вирок колишній медсестрі Люсі Летбі, яку кілька днів тому присяжні визнали винною в умисному вбивстві семи немовлят. Крім того, Летбі робила замах на життя ще кількох новонароджених. Суддя засудив дітовбивцю до довічного ув'язнення. Це найвища міра покарання у Великій Британії.

Зачитуючи вирок, суддя наголосив, що Люсі Летбі виявляла «хворобливе захоплення» важкохворими дітьми і завдавала їм «гострого болю» в той момент, коли вони відчайдушно боролися за життя.

Як сказала журналістам мати одного з убитих немовлят, «Бог врятував нашого малюка від смерті, але диявол знайшов його».

Суддя підкреслив, що Летбі «забрала у батьків їхніх улюблених дітей».

Люсі стала найжорстокішою серійною вбивцею в сучасній британській історії.

Тим часом, вона відмовилася бути присутньою в залі суду в день винесення вироку. Це викликало бурю обурення в суспільстві. Прем'єр-міністр

Великої Британії Ріші Сунак назвав рішення Летбі «останнім злочином боягуза».

Суддя, зачитуючи вирок, поводився так, ніби вбивця сиділа в залі. Він звертався до порожнього стільця: «Ви діяли в такий спосіб, який повністю суперечив нормальним людським інстинктам виховання та догляду за немовлятами. Ви грубо порушили довіру, яку всі громадяни мають до тих, хто працює у сфері медицини та догляду за новонародженими».

«Немовлята, яким ви заподіяли жахливу шкоду, народилися передчасно, і деякі з них ризикували не вижити, але в кожному випадку ви навмисно прагнули вбити їх», — зазначив суддя.

33-річна Люсі Летбі стала четвертою жінкою за всю історію Великої Британії, яка була засуджена до довічного ув'язнення. Три її попередниці також були серійними вбивцями.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у США відомого архітектора звинувачують у серії вбивств жінок.

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