Розчленовував трупи, щоб їх складно було ідентифікувати: у США відомого архітектора звинувачують у серії вбивств жінок

Не так давно «ФАКТИ» писали, що американка Люсі Стаді розповіла поліції, що її батько вбив щонайменше 70 жінок. Шериф округу Фремонт розпочав слідство. А прокуратура Нью-Йорка заявила про значний прорив у гучній справі про нерозкриті вбивства в районі пляжу Гілго-Біч на південь від острова Лонг-Айленд. Жертвами маніяка, а слідчі органи впевнені в тому, що йдеться про одного серійного вбивцю, стали щонайменше 11 осіб. Тіла жертв почали знаходити в 2011 році, але частина злочинів, як з'ясувалося, були скоєні раніше.

І ось 14 липня влада штату оголосила про арешт головного підозрюваного. Ним виявився відомий архітектор, шанований член суспільства Рекс Хойерманн. Рішенням суду йому відмовлено у звільненні під заставу. Підозрюваний перебуватиме під вартою щонайменше до 1 серпня — наступного судового засідання у цій гучній справі.

Ця моторошна детективна історія відома в США як «Дівчата Гілго-Біч» або «Зниклі» (Lost Girls). Саме так називається документальний фільм Netflix, у якому розповідається про чотирьох дівчат, чиї тіла було знайдено на пляжі. Сталося це після того, як у травні 2010 року в районі Лонг-Айленда зникла безвісти 23-річна Шеннен Гілберт.

Поліція мала інформацію про те, що вона займалася проституцією. Пошуками Шеннен займалися неохоче, але її мати зуміла домогтися активізації розслідування. У підсумку в грудні 2010 року на Гілго-Біч було знайдено останки чотирьох молодих жінок, зокрема міс Гілберт.

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Поліції вдалося ідентифікувати жертв. Це були Мелісса Бартелемі (зникла 2009 року), Меган Вотерман і Ембер Костелло (зникли 2010 року).

Прокурор Рей Тірні заявив тоді: «Усі чотири жертви були знайдені в однаковому положенні, пов'язаними однаковим чином або ременями, або липкою стрічкою. Три жертви були загорнуті в матеріал типу мішковини».

Потім на тому ж пляжі знайшли п'яте тіло — Морін Брейнард-Барнс, яка зникла безвісти 2007 року.

Стало зрозуміло, що поліція має справу із серійним убивцею. Була створена окрема група, яка зайнялася розслідуванням. Незабаром її члени знайшли нові тіла, зокрема молодого чоловіка і зовсім маленької дівчинки.

У всіх випадках маніяк діяв з неймовірною жорстокістю. Він розчленовував трупи, щоб їх складно було ідентифікувати. Останки закопував у різних місцях у районі Гілго-Біч.

Це дало підставу слідчим вважати, що вбивця або живе десь на Лонг-Айленді, або працює там.

Копітке розслідування встановило також, що маніяк користувався одноразовими мобільними телефонами. Він зв'язувався з їхньою допомогою з потенційними жертвами, а потім позбувався гаджетів.

При цьому він користувався вже після скоєння вбивств особистими телефонами своїх жертв. Перевіряв голосову пошту і навіть робив дзвінки знущального характеру родичам жертв.

Рекса Хойєрманна ідентифікували як головного підозрюваного на початку 2022 року. Однак явних доказів проти нього не було, так, невеликі зачіпки. Важко було повірити, що шановний архітектор, чия фірма розташована на Мангеттені, міг скоїти подібні вбивства.

У Хойєрманна був імідж ідеального американця — свій успішний бізнес, одружений, виховує рідну доньку і пасинка, платить податки, знайомий із впливовими людьми. Щоранку Рекс у строгому костюмі та краватці сідав на Лонг-Айленді за кермо свого автомобіля і вирушав до офісу на Мангеттені…

Однак поступово коло навколо архітектора стискалося. Дані з вишок телефонного зв'язку, а також рахунки за кредитними картками і за мобільні телефони засвідчили, що Хойєрманн щоразу опинявся в районі місць злочинів під час їх скоєння.

Один зі свідків повідомив поліції, що бачив незадовго до вбивства однієї з жінок зелений пікап, за кермом якого сидів чоловік. Слідчі з'ясували, що такий автомобіль є у рідного брата Рекса, і архітектор часто бере цю машину для поїздок. Свідку показали фото Хойєрманна, і він упізнав водія.

Після цього слідчі встановили цілодобове спостереження за архітектором і його сім'єю. У них були зразки ДНК, взяті з мішковини, в яку було загорнуто тіло однієї з жертв. Члени групи почали збирати зразки ДНК Хойєрманна і членів його сім'ї, використовуючи для цього сміття і харчові відходи.

У січні 2023 року Рекс викинув біля свого офісу на Мангеттені шматок недоїденої ним піци. Слідчі отримали ідеальний зразок ДНК. І він збігся з тим, що був знайдений на мішковині з пляжу.

До справи також долучили дані, отримані під час вивчення пошукових запитів Хойєрманна за останній рік. До речі, Рекс робив їх зі ще одного «одноразового» телефону. Понад 200 разів він цікавився ходом розслідування вбивств на Гілго-Біч. Решта запитів були пов'язані з гучними справами серійних убивць у США.

59-річного архітектора взяли під варту ввечері 13 липня. У його будинку було проведено обшук. На особистому комп'ютері Хойєрманна було виявлено «порно з тортурами і зображення жорстокого поводження та вбивства жінок». Також знайдено ляльку, яка, як стверджує прокуратура, була у маленької дівчинки — однієї з жертв маніяка.

Рексу Хойєрманну висунули поки що звинувачення у вбивстві чотирьох жінок — тих, чиї тіла були знайдені на пляжі першими.

Архітектор не визнає себе винним. Після висунення звинувачень він розплакався.

Адвокат Хойєрманна заявив, що його клієнт вкрай засмучений. При цьому він назвав звинувачення прокуратури непереконливими, а докази у справі — «надзвичайно непрямими».

Схоже, Хойєрманн уже намагається підключити своїх впливових знайомих. Американські ЗМІ повідомили, що до нього приїжджав колишній адвокат Дональда Трампа, колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані.

Прокуратура і поліція Нью-Йорка впевнені, що помилки немає, і вони взяли справжнього маніяка.

«Рекс Хойерманн — демон, який ходить серед нас, хижак, що руйнує сім'ї», — заявив на прес-конференції комісар поліції округу Саффолк Родні Гаррісон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Польщі жертвою серійного вбивці стала 49-річна українка.

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