У Пенсійному фонді назвали мінімальну суму заборгованості за комуналку, через яку позбавлять субсидії

В Україні багато домогосподарств отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Водночас, українців можуть позбавити субсидії у разі заборгованості, яка виникла протягом трьох місяців і перевищує 680 гривень. Про це повідомила директор департаменту Пенсійного фонду України Олена Охріменко, інформує «Суспільне».

«Якщо вона (заборгованість. — Авт.) виникла протягом трьох місяців, перевищує 680 гривень і не погашена», — повідомила вона.

За словами Охріменка, у цьому випадку орган Пенсійного фонду не призначає субсидію доти, доки людина не укладе договір про реструктуризацію або не погасить заборгованість. Тільки після цього буде призначено субсидію.

Раніше «ФАКТИ» писали, що при призначенні субсидії не враховується частина допомоги на новонароджену дитину, а також розповіли, як подати заяву на призначення пільги щодо оплати «комуналки».

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