Як онлайн подати заяву на призначення пільги щодо оплати комуналки: відеоінструкція від Пенсійного фонду

В Україні, де наявність у родини транспортного засобу не є перешкодою для отримання субсидії для оплати послуг ЖКХ, для отримання пільги з оплати житлово-комунальних послуг можна звернутись до Пенсійного фонду України online та подати необхідні документи через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Фонду. Про це повідомили у відомстві.

«Зверніть увагу, що подати заяву до відповідного розділу можливо лише за наявності інформації про отримувача пільг в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Пенсійному фонді пояснювали, яка частина допомоги на новороджену дитину не враховується при розрахуванні та призначенні субсидії на комуналку.

47

Читайте нас у Facebook та Instagram