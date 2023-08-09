Купив мотоцикл — отримай субсидію: у ПФУ звернули увагу на важливий нюанс

Наявність у родини транспортного засобу не є перешкодою для отримання субсидії для оплати послуг ЖКХ, зокрема, у випадку з багатодітними чи прийомними родинами. Втім, допомогу нададуть, якщо пересічна сім`я придбала транспорт, але лише за однієї умови.

У Пенсійному фонді України дали відповідь на запитання, яке стосувалося купівлі транспортного засобу: «Ми придбали мотоцикл вартістю 21 тисячу гривень. Чи позначиться це на призначенні субсидії?»

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В ПФУ зазначили, що мотоцикли, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, з якого призначається субсидія, не належать до переліку транспортних засобів, наявність яких може спричинити відмову у призначенні субсидії.

Варто зазначити, що цього року ця сума складає 26 800 гривень.

Раніше в Пенсійному фонді пояснювали, яка частина допомоги на новороджену дитину не враховується при розрахуванні та призначені субсидії на комуналку.

Фото Pixabay

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