Відомий український режисер Олег Сенцов, який зараз захищає Україну на фронті, розповів, чому перестав давати інтерв'ю.

«Мию свій бронік від бруду та крові. Нас відвели на коротке відновлення, але скоро знову вперед-вперед.

Про війну треба врати, або мовчати, бо правда нікому не сподобається. Тому я перестав давати інтерв'ю.

Не можу дивитися на кав'ярні, переповнені бородатими накачаними мужиками без однострою та пусті клітини в штатці свого підрозділу.

Не хочу чути жарти про мелітопольску черешню та шашлики в Криму. Від нас до Криму, як до Місяця, але ми обов'язково подолаємо цей шлях. Питання тільки, скільки це займе часу. Питання скільки ще друзів перетворяться на чорно-білі фотографії. Питання, коли почне воювати вся країна, а не її частка», — написав він у Facebook.

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