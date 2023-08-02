Зірка Голлівуду хвацько відсвяткувала своє 50-річчя: хто веселився на вечірці Кейт Бекінсейл

Зірка Голлівуду Кейт Бекінсейл з помпою відсвяткувала своє 50-річчя. Акторка влаштувала гучну вечірку у своєму особняку в Лос-Анджелесі. Привітати зірку фільмів «Ван Хельсинг», «Інтуїція» та серії жахів «Інший світ» 30 липня прийшли Демі Мур, Джеймс Марсден, репер Big Boss Vette, телезірка Челсі Лазкані, співачка Демі Ловато.

Серед гостей був і відомий актор Джеремі Реннер, який на Новий рік отримав важкі травми, потрапивши під власну снігоприбиральну машину. Шанувальники Реннера були раді переконатися в тому, що їхній кумир поступово повертається до нормального життя. Його поява на ювілеї Бекінсейл стала тому наочним доказом.

Компанію 52-річному Джеремі склав Кейсі Аффлек. Молодший брат Бена Аффлека був весь час поруч із Дженнером і після вечірки відвіз друга додому. Нагадаємо, Кейсі теж є відомим актором, сценаристом і режисером. 12 серпня йому виповнюється 48 років. У 2017 році Кейсі отримав «Оскар», «Золотий глобус» і премію BAFTA за виконання головної ролі в драмі «Манчестер біля моря».

Джеремі Реннер і Кейсі Аффлек

Але, безумовно, королевою вечора була винуватиця торжества. Кейт мала сенсаційний вигляд. Вона змінила кілька вбрань. Спочатку Бекінсейл з'явилася перед гостями в червоній оксамитовій сукні з сексуальними вирізами на талії та високим розрізом до стегон, який підкреслював її довгі ноги. Це вбрання з осінньої колекції 2023 року The Blonds.

Щоб додати гламуру, Кейт вдягла пару високих підборів на платформі і зібрала волосся у хвіст з великим бантом, демонструючи пару сліпучих діамантових сережок.

Пізніше ювілярка змінила вбрання. Вона переодяглася в блискуче сріблясте боді в поєднанні з екстравагантною шаллю з пір'ям.

Гостей було багато, тому господиня приготувала для них не один, а аж три святкових торти. Це ускладнило для неї завдання — довелося тричі задувати свічки.

Звичайно, було багато танців, включно з тверком у виконанні самої Кейт. Своїми спокусливими рухами актриса привела всіх у захват.

Вдень 31 липня Бекінсейл знайшла в собі сили виставити в Instagram безліч знімків з ювілею. «Найдивовижніший день народження триває… яка вечірка — повна любові, блиску і найкращих людей. Спасибі всім!» — написала Кейт.

А потім додала: «Ось що я вам скажу. Старіти до біса здорово. Дякую від щирого серця за найчарівніший день, повний радості та любові моїх дорогих друзів..»

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